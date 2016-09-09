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    В Женеве проходит встреча Лаврова и Керри

    Главной темой встречи является ситуация в Сирии

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали переговоры в Женеве. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, как и в прошлый женевский раунд (26 августа) встреча проходит в отеле "Президент Уилсон".

    Главной темой встречи является ситуация в Сирии, стороны обсудят совместную координацию в борьбе с террористами.

    Главы внешнеполитических ведомств, возможно, обсудят также ситуацию в Украине, вопросы двусторонней повестки дня.

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