​В Женеве понизили уровень угрозы терроризма

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Женевы снизили уровень угрозы, который был повышен 10 декабря, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как отмечается, данное решение было принято после проведения консультаций с федеральными властями.

В сообщении полиции говорится, что основные мероприятия, посвященные празднованию Рождества, уже прошли, в связи с чем необходимость в усиленных мерах безопасности больше не нужна.

10 декабря в Женеве был повышен уровень террористической угрозы. Это было связано с тем, что полиция Женевы разыскивала четырех человек, которые пересекли границу со Швейцарией в микроавтобусе с бельгийскими номерами. Сообщается, что они могут быть причастны к организаторам терактов в Париже.