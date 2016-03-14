В Женеве подготовились к продолжению межсирийских переговоров

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Непрямые переговоры между властями Сирии и представителями оппозиции, как ожидается, возобновятся в Женеве 14 марта, информирует Report со ссылкой на Интефакс.

Планируется, что переговоры пройдут при участии спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Как сообщила в минувшую пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, делегацию от Дамаска возглавит постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Сирийская оппозиция также объявила в пятницу о готовности принять участие в межсирийских переговорах. Об этом говорилось в заявлении Высшего комитета по переговорам (ВКП), опубликованном в фейсбуке.

В ВКП подчеркнули, что не выдвигают предварительных условий для участия в переговорах. В то же время, оппозиционеры отметили необходимость соблюдать международные резолюции.

"Однако выполнению этих резолюций препятствуют попытки режима и его союзников выдвинуть предварительные условия, в частности, что касается пунктов 12,13 и 14 резолюции СБ ООН 2254", - говорится в заявлении.