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В Женеве открылись два пресс-центра к саммиту США и России

В Женеве открылись два пресс-центра к саммиту США и России Два пресс-центра предстоящего 16 июня в Женеве саммита России и США открылись в понедельник в Женеве.
Другие страны
14 июня 2021 г. 19:58
В Женеве открылись два пресс-центра к саммиту США и России

Два пресс-центра предстоящего 16 июня в Женеве саммита России и США открылись в понедельник в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, один из них - основной - разместился в Международном центре конференций (CICG), недалеко от миссий России и США и женевской штаб-квартиры ООН, второй пресс-центр - небольшой и временный, находится в непосредственной близости от парка Ла-Гранж, где пройдет встреча в верхах.

Для прессы в CICG предусмотрены два зала: один примерно на 550 мест, он предназначен для пишущей братии, во втором - на 250 мест - разместились электронные СМИ. На настоящий момент аккредитацию в МИД Швейцарии запросили 1 240 журналистов.

В обоих пресс-центрах есть оборудованные розетками рабочие места, имеется бесплатный доступ в интернет. Однако у виллы Ла-Гранж комфорта поменьше. Там жарковато, поскольку солнце в последние дни печет нещадно. Но зато есть одно неоспоримое преимущество - оттуда как на ладони просматривается парк Ла-Гранж и хорошо видна вилла, где пройдет саммит. Кроме того, с противоположной стороны пресс-центра, буквально в 100 метрах, плещется Женевское озеро и открывается чарующий вид на Юрские горы.

Аккредитация, стартовавшая в понедельник, проходила довольно оперативно: требовалось не более 10-15 минут для того, чтобы получить заветный бэджик. Одно из требований швейцарской стороны - наличие прививки от коронавируса или негативного ПЦР-теста.

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