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    В Женеве начинаются консультации по Йемену

    Переговоры будут проходить в закрытом формате и продлятся до 17 июня

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Консультации о мирном урегулировании в Йемене между противоборствующими сторонами стартуют  cегодня в Женеве. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", переговоры будут проходить в закрытом формате и, как ожидается, продлятся до 17 июня.

    Инициатива о проведении межйеменских консультаций исходит от генсека ООН Пан Ги Муна и его представителя по Йемену. Ожидается, что в ходе консультаций будут выработаны меры, направленные на прекращение кровопролития в этой стране. 

    Между тем в Иране заявили о готовности способствовать успеху предстоящих переговоров.

    "Иран готов оказать содействие такому процессу", - приводят иранские СМИ слова официального представителя МИД Ирана Марзие Афхам.

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