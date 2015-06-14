В Женеве начинаются консультации по Йемену

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Консультации о мирном урегулировании в Йемене между противоборствующими сторонами стартуют cегодня в Женеве. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", переговоры будут проходить в закрытом формате и, как ожидается, продлятся до 17 июня.

Инициатива о проведении межйеменских консультаций исходит от генсека ООН Пан Ги Муна и его представителя по Йемену. Ожидается, что в ходе консультаций будут выработаны меры, направленные на прекращение кровопролития в этой стране.

Между тем в Иране заявили о готовности способствовать успеху предстоящих переговоров.

"Иран готов оказать содействие такому процессу", - приводят иранские СМИ слова официального представителя МИД Ирана Марзие Афхам.