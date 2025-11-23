Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану"

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 21:05
    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по мирному плану

    В Женеве стартовал основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану", который американская администрация передала Киеву. Утверждается, что есть прогресс в обсуждении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News и Reuters.

    Отмечается, что переговоры планировалось провести в двух местах - отеле InterContinental (предварительные обсуждения) и здании миссии США в Швейцарии (официальные дискуссии). Сейчас встреча делегаций продолжается за закрытыми дверями.

    По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".

    Сейчас украинская делегация, которую возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ведет переговоры с американцами - государственным секретарем США Марко Рубио, министром армии Дэном Дрисколлом и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

    Отметим, что на фоне переговоров в Женеве, где присутствуют также представители Германии, Великобритании и Франции, немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал, что представит свое предложение по окончанию войны в Украине, которое выходит за рамки мирного плана США.

    США Украина мирный план Трампа российско-украинская война Женева
    Cenevrədə sülh planı üzrə ABŞ-Ukrayna danışıqlarının əsas mərhələsi başlayıb

    Последние новости

    21:47

    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Другие страны
    21:37

    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Другие страны
    21:17

    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:05

    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану"

    Другие страны
    20:47
    Видео

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч

    Инфраструктура
    20:44
    Фото

    Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находится с делегацией в рабочем визите в Бухаресте

    Внешняя политика
    20:26

    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Другие страны
    20:08

    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    19:53

    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей