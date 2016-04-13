Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Женеве начался новый раунд межсирийских переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, делегация Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции - так называемая эр-риядская группа - прибыла во Дворец ООН в Женеве, где встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

С этих переговоров начинается очередной раунд межсирийских консультаций.

Главной темой предстоящих переговоров по сирийскому урегулированию станет процесс перехода власти в стране. Основная интрига будущих консультаций - смогут ли сирийское правительство и оппозиция выйти на прямой диалог. В ходе предыдущего раунда этого сделать так и не удалось.

Нынешние переговоры пройдут в условиях относительного перемирия в Сирии. Россия и США, при посредничестве которых 27 февраля и было достигнуто соответствующее соглашение, признают, что несмотря на отдельные случаи нарушения режима прекращения огня, он в целом соблюдается.