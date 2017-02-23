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    В Женеве начался очередной раунд межсирийских переговоров

    Основными темами переговоров станут учреждение нового сирийского правительства, проекты конституции и организация выборов

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Участники межсирийских переговоров в Женеве перешли к четвертому раунду консультаций, сообщает Report со ссылкой на  РИА Новости.

    Сообщается, что встреча началась с двусторонних встреч участников делегаций со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Ожидается, что основными темами переговоров станут учреждение нового сирийского правительства, проекты конституции и организация выборов.

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