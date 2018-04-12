 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Желтом море столкнулись два судна, есть погибшие

    © Foto: "Reuters"

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Три человека погибли и еще трое пропали без вести в результате столкновения в четверг в Желтом море судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыбацкой шхуны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает береговая охрана Республики Корея.

    По ее данным, столкновение произошло в ночь на четверг в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо (провинция Чолла-Намдо).

    Морская полиция немедленно направила на поиски людей 17 катеров и послала сигналы другим судам вблизи места аварии с просьбой помочь спасателям. Поисково-спасательная операция продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi