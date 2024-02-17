В зданиях правительства Бельгии нашли ядовитые письма

Бельгийская полиция нашла письма с ядом в зданиях правительства страны — в конвертах был обнаружен бруцин.

Бельгийская полиция нашла письма с ядом в зданиях правительства страны — в конвертах был обнаружен бруцин.

Как передает Report , об этом сообщает европейская служба издания Politico.

"Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин", - сообщает издание.

Бруцин — это яд, который возбуждает центральную нервную систему человека, вызывая судороги в конечностях, шее и в мышцах лица. Особенностью действия этого яда является усиление судорог при действии звука и света. Однако бруцин становится опасным только в том случае, если его вдохнуть или он иным способом попал в тело.

Никто из получателей конвертов с бруцином не пострадал, полиция устанавливает личность отправителя.