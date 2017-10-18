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    В здании Совета ЕС в Брюсселе вновь проведена эвакуация

    Инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета 19-20 октября

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Посетители и сотрудники нового здания Совета Евросоюза "Европа", в котором 19-20 октября должен пройти саммит ЕС, вновь эвакуированы в связи с поломкой вентиляционной системы на кухне ресторана, что привело к отравлению сотрудников токсичным дымом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в Брюсселе.

    "Несмотря на проверки и меры предосторожности, произошел новый технический инцидент на одной из двух кухонь здания "Европа". Техническая проблема коснулась вентиляции кухонь в здании, распространив токсичный дым в кухне, в связи с чем несколько сотрудников почувствовали себя плохо", - отмечается в нем.

    В документе говорится, что в качестве меры предосторожности было принято решение эвакуировать всех сотрудников из здания. "Инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета 19-20 октября", - подчеркивается в сообщении.

    13 октября по той же причине более десяти человек были госпитализированы с отравлением токсичным дымом в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, была объявлена эвакуация.

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