​В здании парламента Черногории распылили слезоточивый газ

Слезоточивый газ был распылен во время заседания парламента Черногории, обсуждавшего принятие закона о свободе вероисповедания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу канал RTCG.

По его данным, газ был распылен после того, как правящая коалиция проголосовала за вынесение законопроекта о свободе вероисповедания на окончательное голосование в неизменном виде.

Лидер оппозиции Андрия Мандич призвал спикера парламента прервать заседание и дать возможность депутатам обсудить все предложения к законопроекту. Спикер Иван Брайович отказался перенести заседание на следующий день и рассматривать каждую поправку к законопроекту по отдельности. Вместо этого он поставил на голосование три поправки, которые не были приняты большинством голосов. После этого заседание парламента было прервано "на перерыв по техническим причинам", депутаты покинули зал заседаний.