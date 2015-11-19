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    ​В здании минобороны в Москве произошел пожар

    Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Небольшое возгорание произошло в подвале здания министерства обороны в Москве, пострадавших нет.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

    "Пожар на площади 2 кв. м произошел в подвале здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС", - сказал собеседник агентства.

    Он отметил, что в результате возгорания пострадавших нет, на работу объекта инцидент не повлиял.

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