​В здании минобороны в Москве произошел пожар

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Небольшое возгорание произошло в подвале здания министерства обороны в Москве, пострадавших нет.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Пожар на площади 2 кв. м произошел в подвале здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате возгорания пострадавших нет, на работу объекта инцидент не повлиял.