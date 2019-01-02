Баку. 2 января. REPORT.AZ/ На территории казармы в Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

«В заявлении казармы морской пехоты Вашингтона полковник Дон Томич заявил, что чиновники заботятся о семье и друзьях жертвы «в это непростое время». В заявлении подтверждается смерть морского пехотинца, но не приводятся такие данные, как возраст жертвы, назначение или в каком здании произошла стрельба», — говорится в тексте.