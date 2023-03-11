В Западную Африку поставлена первая за четыре года партия российской нефти

Танкер с российской нефтью на впервые за последние четыре года вошел в акваторию Западной Африки.

Танкер с российской нефтью на впервые за последние четыре года вошел в акваторию Западной Африки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время судно ожидает разгрузки у берегов Ганы.

Маршрут данного танкера стартовал из Новороссийска в начале текущего года и прибыло в территориальные воды Ганы в конце февраля — 24 числа прошлого месяца. На борту находятся 600 тыс. баррелей нефти. Конечным пунктом доставки сырья должен стать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Это предприятие расположено в 24 км от ганской столицы Аккры и находится в городе Тема, уточняется в статье.

Кроме того, в акваторию Ганы неделю назад прибыло еще одно судно с российскими нефтепродуктами на борту. Речь идет о 40 тыс. тонн дизельного топлива. Прибывшие партии должны помочь Гане укрепить энергетическую безопасность страны на фоне глобального энергокризиса, заключается в материале.