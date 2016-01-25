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    В западном Средиземноморье произошло несколько землетрясений

    Первые, самые сильные, подземные толчки ощущались в Гибралтаре, в испанской Мелилье и марокканском Тиранимине

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня рано утром в районе Гибралтара произошла серия землетрясений магнитудой до 6,2, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Cогласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, первые, самые сильные, подземные толчки ощущались в 4:22 по Гринвичу в Гибралтаре, в испанской Мелилье и марокканском Тиранимине.

    Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 50 км к северу от Тиранимина.

    Затем последовали еще четыре подземных толчка магнитудой до 5,3.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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