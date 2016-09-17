В Западном Голливуде при стрельбе погибли два человека

Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в Западном Голливуде американского штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KTLA5.

Город Западный Голливуд входит в агломерацию Лос-Анджелеса.

Сообщения о стрельбе поступили в управление полиции Лос-Анджелеса около 20.00 по местному времени (07.00 по Баку). В результате инцидента погибли два человека, еще двое или трое находятся в критическом состоянии.

Мотивы и личность стрелявшего не известны. Подробности уточняются.