 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Западной Вирджинии сошел с рельсов поезд с нефтью

    В одном из близлежащих домов начался пожар

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В американском штате Западная Вирджиния в районе города Чарлстон сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший нефтепродукты.

    По сообщениям Report, как заявили представители местных властей, в результате аварии в воды реки Канова попала нефть.

    Масштабы загрязнения уточняются. По данным сотрудников чрезвычайных служб, в реку упала одна или несколько цистерн с нефтью. Кроме того, в одном из близлежащих домов начался пожар.

    Сведений о пострадавших и объеме нанесенного ущерба пока не поступало. На месте работают специалисты по борьбе с загрязнением окружающей среды.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi