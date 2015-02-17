​В Западной Вирджинии сошел с рельсов поезд с нефтью

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В американском штате Западная Вирджиния в районе города Чарлстон сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший нефтепродукты.

По сообщениям Report, как заявили представители местных властей, в результате аварии в воды реки Канова попала нефть.

Масштабы загрязнения уточняются. По данным сотрудников чрезвычайных служб, в реку упала одна или несколько цистерн с нефтью. Кроме того, в одном из близлежащих домов начался пожар.

Сведений о пострадавших и объеме нанесенного ущерба пока не поступало. На месте работают специалисты по борьбе с загрязнением окружающей среды.