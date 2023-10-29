В Западной Сахаре произошло несколько взрывов

Один человек погиб, трое получили ранения в результате четырех взрывов, произошедших в субботу в городе Смара на территории Западной Сахары.

Один человек погиб, трое получили ранения в результате четырех взрывов, произошедших в городе Смара на территории Западной Сахары.

Как передает Report , об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Так, взрывы произошли в трех кварталах города и нанесли ущерб двум зданиям. Двое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Другие подробности не приводятся.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.