О нас

В Западной Сахаре произошло несколько взрывов

В Западной Сахаре произошло несколько взрывов Один человек погиб, трое получили ранения в результате четырех взрывов, произошедших в субботу в городе Смара на территории Западной Сахары.
Другие страны
29 октября 2023 г. 16:17
В Западной Сахаре произошло несколько взрывов

Один человек погиб, трое получили ранения в результате четырех взрывов, произошедших в городе Смара на территории Западной Сахары.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Так, взрывы произошли в трех кварталах города и нанесли ущерб двум зданиям. Двое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Другие подробности не приводятся.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mərakeşin nəzarət etdiyi Səmara şəhərində partlayışlar olub, ölən və yaralananlar var

Другие новости из категории

Германия решила закупать природный газ у Нигерии
Германия решила закупать природный газ у Нигерии
29 октября 2023 г. 16:58
Стрельба в американском штате Флорида, есть погибшие
Стрельба в американском штате Флорида, есть погибшие
29 октября 2023 г. 16:08
Папа Римский призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке
Папа Римский призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке
29 октября 2023 г. 15:59
В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение
29 октября 2023 г. 15:51
Израиль планирует увеличить объемы пропускаемой в сектор Газа помощи
Израиль планирует увеличить объемы пропускаемой в сектор Газа помощи
29 октября 2023 г. 15:17
В Австралии разбился самолет, есть погибшие
В Австралии разбился самолет, есть погибшие
29 октября 2023 г. 14:48
NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе
NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе
29 октября 2023 г. 14:29
Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230
Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230
29 октября 2023 г. 13:42
На юге Индии произошел взрыв, есть погибший и раненые
На юге Индии произошел взрыв, есть погибший и раненые
29 октября 2023 г. 13:00
Армия Израиля заявила о расширении наземных операций в секторе Газа
Армия Израиля заявила о расширении наземных операций в секторе Газа
29 октября 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi