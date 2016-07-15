В западной части Кении полицейский убил шесть своих коллег

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Кенийский полицейский убил шесть своих коллег в городе Капенгурия в западной части страны. Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

"По неизвестным причинам местный полицейский вошел в здание участка, схватил пистолет и начал расстреливать своих сослуживцев", - указали в полиции.

По информации источника France-Presse, "сотрудник полиции, который не работал в это время, вошел в кабинет и взял оружие у своего коллеги, а затем, убив его и других (правоохранителей), захватил полицейский участок".

Подъехавшие к месту происшествия силы безопасности окружили здание. В итоге преступник был уничтожен.