В Замбии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу на северо-востоке Замбии, недалеко от границ с Демократической Республикой Конго и Танзанией.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 00.32 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 41 километре к востоку от населенного пункта Капута. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.