 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Замбии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу на северо-востоке Замбии, недалеко от границ с Демократической Республикой Конго и Танзанией.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Геологическая служба США (USGS).

    Толчки были зафиксированы в 00.32 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 41 километре к востоку от населенного пункта Капута. Очаг располагался на глубине 10 километров.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi