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В Замбии произошла вспышка сибирской язвы

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы Более 330 заболевших сибирской язвой выявлено в Замбии, четверо из них умерли.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 22:07
В Замбии произошла вспышка сибирской язвы

Более 330 заболевших сибирской язвой выявлено в Замбии, четверо из них умерли.

Как передает Report со ссылкой на замбийский новостной портал Zambia 24, об этом объявила министр здравоохранения Замбии Силвия Масебо.

"В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, - говорится в сообщении. - Летальных случаев - четыре. Заболевшие обнаружены в 6 провинциях страны из 10". Масебо отметила, что люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь млекопитающих, вызываемая бактериями. Возбудитель в виде спор сохраняет жизнеспособность в почве много лет.

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Версия на азербайджанском языке Zambiyada 335 nəfərdə qarayara xəstəliyi aşkarlanıb, ölənlər var

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