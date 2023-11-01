В Замбии произошла вспышка сибирской язвы

Более 330 заболевших сибирской язвой выявлено в Замбии, четверо из них умерли.
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"В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, - говорится в сообщении. - Летальных случаев - четыре. Заболевшие обнаружены в 6 провинциях страны из 10". Масебо отметила, что люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой.
Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь млекопитающих, вызываемая бактериями. Возбудитель в виде спор сохраняет жизнеспособность в почве много лет.