В Замбии предложили давать до 10 лет заключения за пользование долларами США

Банк Замбии, выполняющий роль Центробанка, предложил правительству ввести уголовное наказание вплоть до 10 лет тюрьмы за использование при внутренних расчетах доллара США и иных иностранных валют.

Банк Замбии, выполняющий роль Центробанка, предложил правительству ввести уголовное наказание вплоть до 10 лет тюрьмы за использование при внутренних расчетах доллара США и иных иностранных валют.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил южноафриканский новостной портал IOL.

По его данным, банк распространил проект документа, посвященный мерам по укреплению курса национальной валюты - квачи, в котором уличенным в использовании иностранной валюты, включая доллары США, грозит до 10 лет тюремного заключения или крупный штраф. Предлагаемая мера касается и иностранных туристов, которые будут совершать покупки за доллары.

Долларизация негативно влияет на экономику Замбии, указал заместитель управляющего Банка Замбии Фрэнсис Чипимо. По его мнению, которое приводит IOL, доллар США мешает эффективному управлению денежно-кредитной и курсовой политикой. Одновременно, по словам Чипимо, зависимость Замбии от валюты США увеличивает кредитные риски африканской страны и сокращает возможности банка влиять на национальный финансовый рынок.

Предложение Банка Замбии поступило на утверждение министерства финансов страны.