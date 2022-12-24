В Замбии отменили смертную казнь

Президент Замбии Хакаинде Хичилема своим указом отменил в стране смертную казнь.
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Одновременно Хичилема аннулировал закон, который предусматривал наказание за оскорбление главы государства, отмечает электронное издание. Подписывая соответствующие документы, президент отметил, что обе отмененные нормы относятся еще к колониальному периоду в истории страны.
Суды Замбии часто выносили смертные приговоры за тяжкие преступления. На начало текущего года в стране смертную казнь ожидали 257 преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Однако в последний раз казнь по решению суда приводилась в исполнение в Замбии в 1997 году.