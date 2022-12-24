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В Замбии отменили смертную казнь

В Замбии отменили смертную казнь Президент Замбии Хакаинде Хичилема своим указом отменил в стране смертную казнь.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 19:48
В Замбии отменили смертную казнь

Президент Замбии Хакаинде Хичилема своим указом отменил в стране смертную казнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Zambia 24.

Одновременно Хичилема аннулировал закон, который предусматривал наказание за оскорбление главы государства, отмечает электронное издание. Подписывая соответствующие документы, президент отметил, что обе отмененные нормы относятся еще к колониальному периоду в истории страны.

Суды Замбии часто выносили смертные приговоры за тяжкие преступления. На начало текущего года в стране смертную казнь ожидали 257 преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Однако в последний раз казнь по решению суда приводилась в исполнение в Замбии в 1997 году.

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Версия на азербайджанском языке Zambiyada ölüm hökmü ləğv edilib

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