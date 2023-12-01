В Замбии более 30 человек оказались под завалами из-за обрушения шахты

В результате обрушения шахты по добыче меди в провинции Коппербелт в центральной части Замбии по меньшей мере 30 человек оказались заблокированными под завалами.

В результате обрушения шахты по добыче меди в провинции Коппербелт в центральной части Замбии по меньшей мере 30 человек оказались заблокированными под завалами.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министра внутренних дел страны Джека Мвиимбу.

По его словам, речь идет о регионе, известном нелегальной добычей нефти. Другие подробности инцидента не приводятся.

Министерство горнорудного дела и минеральных ресурсов Замбии отказалось от комментариев AFP, сославшись на необходимость проведения инспекции места происшествия в районе города Чингола.

По данным агентства, в районе Чингола находится один из крупнейших в мире медных рудников открытого типа.