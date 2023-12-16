СМИ: В зале сената США сняли гей-порно

Сотрудник американского сената снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне.

Сотрудник американского сената снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Daily Caller.

Издание также разместило соответствующую видеозапись, которая была обнаружена в частной группе для гомосексуалов, занимающихся политикой.

Некоторые кадры сняты в комнате для слушаний в Сенате.

Конгрессмен Майк Коллинз в свою очередь осудил действия предполагаемого сотрудника.

"Чертовски удачная неделя для левых. Гей-порно в Сенате, церемония принятия присяги на детском порно в Вирджинии, танцовщицы чечетки в Белом доме и сатанинские статуи в Айове. Что еще я пропустил?", - написал он в социальных сетях.

Daily Caller не подтвердила личности людей, запечатленных на видео.