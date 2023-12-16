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СМИ: В зале сената США сняли гей-порно

СМИ: В зале сената США сняли гей-порно Сотрудник американского сената снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 16:50
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно

Сотрудник американского сената снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Daily Caller.

Издание также разместило соответствующую видеозапись, которая была обнаружена в частной группе для гомосексуалов, занимающихся политикой.

Некоторые кадры сняты в комнате для слушаний в Сенате.

Конгрессмен Майк Коллинз в свою очередь осудил действия предполагаемого сотрудника.

"Чертовски удачная неделя для левых. Гей-порно в Сенате, церемония принятия присяги на детском порно в Вирджинии, танцовщицы чечетки в Белом доме и сатанинские статуи в Айове. Что еще я пропустил?", - написал он в социальных сетях.

Daily Caller не подтвердила личности людей, запечатленных на видео.

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Версия на английском языке Media: Amateur gay porn filmed in US Senate room

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