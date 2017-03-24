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    В Закарпатье 13 детей попали в больницу с пищевым отравлением

    Продолжаются следственные действия© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Тринадцать детей попали в больницу с пищевым отравлением в селе Нижнее Селище в Закарпатье.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области Украины.

    "Сейчас общественность и представители СМИ активно интересуются в полиции ситуацией, которая сложилась в селе Нижнее Селище Хустского района. Там в инфекционную больницу с пищевым отравлением попали 13 детей: семь в возрасте семи лет, пятеро в возрасте десяти лет и один 12-летний ребенок", — говорится в сообщении.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Продолжаются следственные действия.

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