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    В захваченном отеле Кабула ликвидированы двое из четырех террористов

    Журналисты говорят о 35 жертвах и пострадавших

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полиция ликвидировала двух из четырех террористов, захвативших отель Intercontinental на северо-западе Кабула.

    Как передает Report со ссылкой на Рен.тв, об этом сообщает телеканал Tolo News.

    Перестрелка продолжается.Афганским силовикам на данный момент удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напало несколько боевиков.

    Напомним, боевики проникли в отель, где как сообщают СМИ, проходили две свадьбы. Они начали стрелять по посетителям, подожгли один из этажей и взяли заложников.

    По некоторым данным, там проходила конференция, посвященная информационным технологиям.

    Журналисты говорят о 35 жертвах и пострадавших.

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