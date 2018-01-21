В захваченном отеле Кабула ликвидированы двое из четырех террористов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полиция ликвидировала двух из четырех террористов, захвативших отель Intercontinental на северо-западе Кабула.

Как передает Report со ссылкой на Рен.тв, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Перестрелка продолжается.Афганским силовикам на данный момент удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напало несколько боевиков.

Напомним, боевики проникли в отель, где как сообщают СМИ, проходили две свадьбы. Они начали стрелять по посетителям, подожгли один из этажей и взяли заложников.

По некоторым данным, там проходила конференция, посвященная информационным технологиям.

Журналисты говорят о 35 жертвах и пострадавших.