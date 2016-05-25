В захваченном боевиками ИГ городе Эль-Фаллуджа остаются около 90 тысяч жителей

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Около 90 тыс. жителей остаются в иракском городе Эль-Фаллуджа, захваченном группировкой "Исламское государство".

Как сообщает Report, об этом передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракский независимый Центр прав человека.

Иракские власти в понедельник заявили о старте операции по освобождению Эль-Фаллуджи. Силовики начали наступление по нескольким направлениям. Известно, что в осадном положении ИГ использует мирных жителей в качестве "живого щита", укрываясь в жилых районах, школах и больницах. В связи с этим террористы пытаются насильно удержать людей в Эль-Фаллудже.

Как передал канал, боевики начали дополнительно сгонять в город сотни людей из его южных окрестностей. Бежать из города за последнее время удалось только 140 семьям. По данным независимого центра, боевики ИГ также казнили 18 юношей, отказавшихся присоединиться к ним и выступить против иракской армии.