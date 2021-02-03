В Загребе прошла акция протеста против ограничений от коронавируса

Активисты, в частности, требовали от властей страны немедленно разрешить возобновление деятельности кафе и ресторанов

Несколько тысяч человек сегодня провели акцию протеста в столице Хорватии с требованием отмены ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, прежде всего в сфере ресторанного бизнеса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Акция протеста, несмотря на запрет массовых собраний, состоялась по инициативе национальной ассоциации "Голос предпринимателей" на центральной площади Загреба. Для участия в ней люди съехались из многих городов Хорватии.

Активисты, представляющие интересы предпринимателей, в частности, требовали от властей страны немедленно разрешить возобновление деятельности кафе, ресторанов, а также других объектов общественного питания в связи с огромными убытками.

За проведением митинга наблюдали порядка сотни сотрудников правоохранительных органов, каких-либо нарушений общественного порядка не отмечено.

В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и религиозных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, запрещено проведение свадебных торжеств.