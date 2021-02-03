О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Загребе прошла акция протеста против ограничений от коронавируса

В Загребе прошла акция протеста против ограничений от коронавируса Активисты, в частности, требовали от властей страны немедленно разрешить возобновление деятельности кафе и ресторанов
Другие страны
3 февраля 2021 г. 18:10
В Загребе прошла акция протеста против ограничений от коронавируса

Несколько тысяч человек сегодня провели акцию протеста в столице Хорватии с требованием отмены ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, прежде всего в сфере ресторанного бизнеса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Акция протеста, несмотря на запрет массовых собраний, состоялась по инициативе национальной ассоциации "Голос предпринимателей" на центральной площади Загреба. Для участия в ней люди съехались из многих городов Хорватии.

Активисты, представляющие интересы предпринимателей, в частности, требовали от властей страны немедленно разрешить возобновление деятельности кафе, ресторанов, а также других объектов общественного питания в связи с огромными убытками.

За проведением митинга наблюдали порядка сотни сотрудников правоохранительных органов, каких-либо нарушений общественного порядка не отмечено.

В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и религиозных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, запрещено проведение свадебных торжеств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджан доставят еще полмиллиона доз вакцины
В Азербайджан доставят еще полмиллиона доз вакцины
3 февраля 2021 г. 19:32
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном
3 февраля 2021 г. 15:08
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли
Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли
3 февраля 2021 г. 11:59
Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов
Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов
3 февраля 2021 г. 10:17
Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана
2 февраля 2021 г. 17:59
В Физулинском районе гражданские лица подорвались на мине, есть погибший и раненые
В Физулинском районе гражданские лица подорвались на мине, есть погибший и раненые
2 февраля 2021 г. 17:54
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
2 февраля 2021 г. 17:39
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
2 февраля 2021 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi