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    ​В заброшенном крематории нашли десятки мертвых тел

    Тела женщин, мужчин и детей были приготовлены для кремации

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканская полиция обнаружила 60 умерших людей в заброшенном крематории в Акапулько.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, следователи рассказали, что тела женщин, мужчин и детей были приготовлены для кремации, когда предприятие, которому принадлежал крематорий, разорилось.

    Их просто оставили разлагаться.

    Уголовное дело возбуждено по обвинениям в осквернении умерших и нарушении правил захоронения людей.

    Полицию вызвали жители окрестных домов, которых стал беспокоить запах.

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