​В заброшенном крематории нашли десятки мертвых тел

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканская полиция обнаружила 60 умерших людей в заброшенном крематории в Акапулько.
Как передает Report со ссылкой на BBC, следователи рассказали, что тела женщин, мужчин и детей были приготовлены для кремации, когда предприятие, которому принадлежал крематорий, разорилось.
Их просто оставили разлагаться.
Уголовное дело возбуждено по обвинениям в осквернении умерших и нарушении правил захоронения людей.
Полицию вызвали жители окрестных домов, которых стал беспокоить запах.
News DepartmentАвтор новости
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