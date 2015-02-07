​В заброшенном крематории нашли десятки мертвых тел

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканская полиция обнаружила 60 умерших людей в заброшенном крематории в Акапулько.

Как передает Report со ссылкой на BBC, следователи рассказали, что тела женщин, мужчин и детей были приготовлены для кремации, когда предприятие, которому принадлежал крематорий, разорилось.

Их просто оставили разлагаться.

Уголовное дело возбуждено по обвинениям в осквернении умерших и нарушении правил захоронения людей.

Полицию вызвали жители окрестных домов, которых стал беспокоить запах.