В Южной Корее заявили о запуске КНДР неопознанных снарядов

В Южной Корее сообщили о нескольких выстрелах неопознанными боеприпасами со стороны Восточного побережья КНДР.

Как передаёт Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на заявление Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореию

Согласно информации, выстрелы были произведены из провинции Хамгён-Намдо.

Также отмечается, что комитет продолжает следить за ситуацией и находится в состоянии боевой готовности.

Ранее сообщалось о запуске Северной Кореей двух снарядов неопределённой модели.