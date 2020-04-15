​В Южной Корее зарегистрировали 27 новых случаев заражения COVID-19

Южная Корея (РК) зарегистрировала 27 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 591, выздоровели 82 человека, скончались уже 225 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

Парламентские выборы проходят в стране в среду, поэтому всех граждан через СМИ и сообщения на телефон призвали обязательно носить маску по дороге на избирательные участки, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с людьми.

По данным KCDC на 00:00 среды (19:00 вторника бакинское время), из числа новых случаев пять обнаружены в Сеуле, всего один – в Тэгу, еще по шесть в центральной провинции Кёнгидо и в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. 11 из общего числа новых случаев завезены из-за границы.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 82 человека, общее число выздоровевших выросло до 7 616. Анализы 15 026 человек пока в работе, всего в Южной Корее было проведено почти 509 тысяч анализов на коронавирус. Более чем у 116 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса.

Погибли еще три человека, общее число жертв составляет 225, при этом 155 из них погибли в Тэгу, еще 50 в провинции Кёнсан-Пукто, 13 – в провинции Кёнгидо, два в Сеуле и три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и провинции Канвондо.