В Южной Корее загорелся дом престарелых, два человека погибли, 47 пострадали

В южнокорейском городе Кимпхо провинции Кенгидо двое человек погибли, еще 47 пострадали в результате пожара в доме престарелых, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

132 постояльцев заведения были эвакуированы.

В результате происшествия погибли двое человек, одной из них оказалась 90-летняя женщина. По меньшей мере 47 человек направлены в местные больницы, состояние восьмерых их них медики оценивают как тяжелое. У всех пострадавших выявили признаки отравления продуктами горения.

Пожарные предполагают, что возгорание началось в бойлерной на четвертом этаже, где находятся палаты для интенсивной терапии и кабинеты физиотерапии. По факту случившегося правоохранители начали расследование.