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В Южной Корее зафиксировали 219 новых случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее зафиксировали 219 новых случаев заражения коронавирусом
© Deutsche Welle

Южная Корея с утра субботы зарегистрировала 219 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3 150, скончался 17-й заболевший. Как передает Report, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в более чем 50 странах.

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