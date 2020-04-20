​В Южной Корее за сутки зарегистрировали 13 новых случаев COVID-19

Южная Корея (РК) зарегистрировала 13 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 674, выздоровели еще 72 человека, скончались уже 236 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00:00 понедельника (19:00 воскресенья бакинское время), из числа новых случаев семь завезены из-за границы. Географически по два случая обнаружены в Пусане, провинции Кёнгидо и провинции Кёнсан-Пукто, еще по одному случаю в городах Тэгу, Инчхон и Ульсан. Четыре случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 72 человека, общее число выздоровевших выросло до 8 114, что составляет более 74%. Анализы 11 981 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 540 тысяч анализов на COVID-19. Не менее чем у 179 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса.

Погибли еще два человека, общее число жертв составляет 236, при этом 163 из них погибли в Тэгу, еще 51 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 624, в Тэгу – 6 833 человек, 1 361 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 656 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 132 случая. Более 5,2 тысячи человек (48,9%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,1% случаев. По меньшей мере 1 005 случаев завезли из-за границы.