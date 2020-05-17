​В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев COVID-19

Южная Корея (РК) за сутки зарегистрировала 19 случаев заражения COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 050, выздоровели уже 9 888.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC на 00:00 воскресенья (19:00 субботы бакинское время), шесть из 13 новых случаев имеют локальное происхождение, а семь завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле, четыре на карантинном досмотре, остальные в разных регионах по всей стране.

За минувшие сутки из больниц выписаны 37 человек, общее число выздоровевших выросло до 9 888, что составляет более 89%. Анализы 17 660 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 718 тысяч анализов на коронавирус.

Число жертв за сутки не изменилось и составляет 262, при этом 181 человек скончался в Тэгу, еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Двое скончавшихся в провинции Канвондо, трое в Пусане и четверо - в Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 735, в Тэгу – 6 870, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 721 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере, 1 167 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 494 зараженных.

Не менее чем у 454 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения COVID-19 может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.