​В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Южная Корея за сутки зарегистрировала 10 зараженных коронавирусом COVID-19 и 82 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 728, выздоровели 8 717, погибли всего 242 пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00:00 воскресенья (19:00 субботы бакинское время), из числа новых случаев - девять завезены из-за границы. Географически шесть случаев зафиксированы провинции Кёнгидо, по одному в Пусане, Тэгу, провинции Чолла-Пукто, один обнаружен еще в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 82 человека, общее число выздоровевших выросло до 8 717, что составляет примерно 81%. Не менее чем у 250 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9 259 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 575 тысяч анализов на коронавирус.

После отсутствия новых погибших в течение двух суток скончались еще два пациента в Тэгу, общее число жертв составляет 242, при этом 168 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 629, в Тэгу – 6 846 человек, 1 364 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 668 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,8% случаев. По меньшей мере 1 027 случаев завезли из-за границы, из них 137 обнаружен за последние две недели и составляет 57,6% от общего числа зараженных за этот период.