В Южной Корее впервые за месяц зафиксировали менее 30 случаев COVID-19

Южная Корея впервые с 25 мая зарегистрировала 17 новых случаев коронавируса за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 438, выздоровели 10 881.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Более трех недель ежедневное количество новых зараженных держалось в границах 30-60 человек, а 20 июня достигало 67.

По данным KCDC на 00:00 понедельника (19:00 воскресенья, бакинское время), 11 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, шесть завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле, еще шесть - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 13 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 868, что составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,18 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1 441 случай завезли из-за границы, из них примерно 82% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 630 зараженных.