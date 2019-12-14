В Южной Корее в результате ДТП с десятками машин погибли шесть человек

Шесть человек погибли и не менее 14 пострадали в результате столкновения нескольких машин на шоссе на юго-востоке Южной Кореи, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Авария произошла около 4:40 (23:40 пятницы по Баку). Около десяти транспортных средств, включая грузовой автомобиль, перевозивший химикаты, столкнулись в провинции Кёнсан-Пукто на шоссе, ведущем из города Санчжу в Ёнчхон в 301 километре к югу от Сеула. Около 7 машин загорелись, огонь в течение двух часов тушили около 100 пожарных с участием 44 спецмашин.

"Многие машины загорелись, поэтому подступиться к ним было трудно. Пострадавших много, классифицировать их сложно, так что не исключено, что количество жертв вырастет, мы следим за ситуацией", - заявили в полиции.

Примерно в то же время в двух километрах от места первого инцидента столкнулись около 20 других автомобилей. В результате погиб один человек, пострадали еще 18.

Пострадавших в результате обоих инцидентов перевезли в больницы в Санчжу.

Причиной аварий полиция назвала "черный лед". На рассвете в регионе выпало около 1 миллиметра осадков, после чего вода замерзла настолько тонким слоем, что водители не смогли заметить оледенения.