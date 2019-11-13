В Южной Корее в оборонном НИИ прогремел взрыв, погиб один сотрудник

Взрыв произошел в лаборатории государственного Научного института обороны Республики Корея, в результате погиб один сотрудник, ещё пятеро получили травмы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной пожарной службы, на месте взрыва работают более 30 единиц техники и 120 сотрудников экстренных служб. Сейчас ведётся расследование детальных обстоятельств происшествия, пожарные выясняют, какие опыты проводились НИИ. Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь.

Отмечается, что Научный институт обороны – подведомственная организация южнокорейского министерства обороны, ответственная за разработку передовых вооружений, включая танки, самоходные артиллерийские установки и ракеты всех типов.