​В Южной Корее растет число инфицированных коронавирусом

Южная Корея за сутки зарегистрировала 91 новый случай заражения COVID-19 и 384 выздоровевших. Общее число зараженных выросло до 9 332, скончались уже 139 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

По данным KCDC, погибли еще восемь человек. Общее число жертв составляет 139. За прошедшие сутки из больниц выписаны 384 человека, общее число выздоровевших выросло до 4 528.

Анализы 15 219 человек пока в работе, всего в Южной Корее было проведено более 352 тысячи анализов на коронавирус.

По последним данным, всего в мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах.