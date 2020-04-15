​В Южной Корее пройдут парламентские выборы

Очередные парламентские выборы пройдут в среду в Республике Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на 14 330 избирательных участках, которые будут открыты с 06:00 до 18:00, гражданам предстоит выбрать 300 депутатов Национального собрания. Страна станет первой в мире, где всеобщие выборы пройдут на фоне эпидемии COVID-19.

Основная борьба развернется между правящей Демократической партией "Тобуро" и консервативной Объединенной партией будущего. В ходе предвыборной агитации представители правящей партии делают упор на необходимости дать возможность президенту страны Мун Чжэ Ину и правительству продолжать работу по борьбе с эпидемией COVID-19 и ее экономическими последствиями. Указывается на эффективность уже предпринятых властями мер, благодаря которым удалось купировать вспышку COVID-19 и сократить заболеваемость с 900 человек в день до 25-30. По состоянию на 14 апреля заразившихся коронавирусом в Южной Корее было 10 564, с начала эпидемии в стране умерли 222 человека, а выздоровели 7 534.

Объединенная партия будущего призывает избирателей поддержать оппозицию, чтобы помешать правящим силам монополизировать парламент и создать тем самым угрозу демократии.