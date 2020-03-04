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В Южной Корее произошел пожар и взрыв на химическом заводе

​В Южной Корее произошел пожар и взрыв на химическом заводе

По меньшей мере 26 человек пострадали в южнокорейском городе Сосан (провинция Чхунчхон-Намдо) в результате пожара и взрыва на химическом заводе, принадлежащем компании Lotte Chemical.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду агентство Yonhap.

По его данным, пожар начался около 03:00 (22:00 - бакинское время вторника) на участке, где осуществлялась перегонка нефти. Возгорание было ликвидировано спустя два часа силами 38 пожарных расчетов.

В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают следователи.

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