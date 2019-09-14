​В Южной Корее появятся дроны скорой помощи

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Южнокорейская Служба национальных парков со следующего года может начать использовать беспилотники для доставки средств первой медицинской помощи в горной местности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Рёнхап, всего Южная Корея планирует закупить 32 квадрокоптера.

Летательный аппарат будет оснащен аптечкой и дефибриллятором для оказания срочной помощи туристам, оказавшимся далеко в горах.

Устройство способно находить пострадавших с помощью GPS технологии, а инфракрасные и тепловые камеры позволяют определять точное местонахождение пострадавшего.

По информации Yonhap, беспилотники нуждаются в доработке некоторых систем, в особенности это касается GPS-технологии.