​В Южной Корее появятся дроны скорой помощи

Южнокорейская Служба национальных парков со следующего года может начать использовать беспилотники для доставки средств первой медицинской помощи в горной местности, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило агентство Рёнхап, всего Южная Корея планирует закупить 32 квадрокоптера.
Летательный аппарат будет оснащен аптечкой и дефибриллятором для оказания срочной помощи туристам, оказавшимся далеко в горах.
Устройство способно находить пострадавших с помощью GPS технологии, а инфракрасные и тепловые камеры позволяют определять точное местонахождение пострадавшего.
По информации Yonhap, беспилотники нуждаются в доработке некоторых систем, в особенности это касается GPS-технологии.
Tural AsadiАвтор новости