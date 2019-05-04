​В Южной Корее осудили ракетные испытания КНДР

Власти Южной Кореи выразили “глубокую озабоченность” ракетными испытаниями, проведенными КНДР, назвав их подрывом прошлогодних договоренностей, направленных на снижение напряженности между двумя странами.

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press (AP).

В Сеуле заявили, что призывают КНДР остановить действия, повышающие напряжение в регионе на и присоединиться к усилиям по продолжению переговоров о ядерном разоружении на Корейском полуострове.

Отмечается, что заявление прозвучало по итогам срочного заседания высокопоставленных сотрудников службы безопасности, проведенного в Голубом Доме (официальной резиденции президента Южной Кореи).