В Южной Корее около 1 800 зараженных коронавирусом ждут очереди на госпитализацию

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Власти Южной Кореи не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса в городе Тэгу, где теперь не хватает больничных палат, поэтому около 1 800 зараженных ждут очереди на госпитализацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип.

"Около 1 800 подтвержденных зараженных в Тэгу не могут быть госпитализированы или попасть в специальный лечебный центр и ожидают своей очереди. Я искренне извиняюсь за то, что мы не смогли предугадать масштаб распространения коронавируса, и многим зараженным приходится ждать у себя в домах", - заявил Ким Ган Нип.

Он также рассказал, что теперь планируется увеличить число проверок в отношении обычных граждан, так как число зараженных достаточно велико, а проверка тех членов секты Синчхончжи, у которых проявлялись симптомы вируса, завершена.

По последним данным, из 3 601 зараженного в Тэгу 2 383 случая связаны с сектой Синчхончжи.

По его словам, Южная Корея зарегистрировала уже 4 812 случаев заражения коронавирусом. Утром скончался еще один человек, всего число жертв коронавируса составляет 29. Выздоровели 34 человека, анализы более 35 тысяч человек еще в работе, завершены уже более 125 тысяч анализов.