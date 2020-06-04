В Южной Корее начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

Первые в Республике Корея клинические испытания вакцины от коронавируса состоятся до конца текущего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг на сайте больницы Сеульского национального университета, на базе которой будет проводиться тестирование.

Испытания начнутся при поддержке базирующегося в Сеуле Международного института вакцин (IVI) и сотрудничестве с американской фармацевтической компанией Inovio Pharmaceuticals, которая предоставила опытный образец вакцины INO-4800.

Средства на проведение клинических тестов будут выделены Глобальной коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и южнокорейским Центром контроля и профилактики заболеваний. При этом точный объем финансирования пока не называется.

На текущий момент в Республике Корея выявлено 11 629 случаев заражения коронавирусом. Число умерших в результате обострения заболеваний на фоне инфицирования составляет 273. Всего с начала распространения вируса в стране вылечились 10 499 человек.