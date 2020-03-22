В Южной Корее коронавирусом заразились около 9 тысяч человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 98 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 297 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8 897 человек, скончались уже 104.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

По данным KCDC, из числа новых случаев 43 обнаружены в городе Тэгу, 10 в Сеуле, еще 16 в провинции Кёнгидо, 11 – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались еще два человека, общее число жертв составляет 104, за прошедшие сутки из больниц выписаны 297 человек, общее число выздоровевших выросло до 2 909.