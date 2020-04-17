В Южной Корее коронавирусом заразились более 10,6 тысяч человек

Южная Корея зарегистрировала 22 случая заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 635, выздоровели 72 человека, скончались уже 230 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 229 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

Парламентские выборы прошли в стране в среду, многие люди вышли на улицы, но всех граждан через СМИ и сообщения на телефон призвали обязательно носить маску по дороге на избирательные участки, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с людьми. Карантинные службы сообщили, что будут усиленно следить, не возрастет ли ежедневное число заболевших после выборов.